El diputado socialista y candidato al Congreso de los Diputados, Marc Pons, ha celebrado la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la prórroga de las ayudas al transporte público para 2027, una medida que permitirá mantener la gratuidad del servicio en Baleares y Canarias, en reconocimiento a su condición de territorios insulares.

Según ha informado el Ministerio de Transportes, ambas comunidades autónomas contarán con una bonificación del 100% en el transporte público. En el caso de Baleares, la medida tiene prevista una dotación de 63 millones de euros.

Pons ha destacado el impacto que ha tenido esta medida en Menorca, donde el uso del transporte público ha aumentado más de un 47% desde que se implantó la gratuidad en septiembre de 2022.

Los datos reflejan esta evolución. Entre enero y agosto de 2026, el servicio regular de autobús registró aproximadamente 2,8 millones de usuarios, un 7,4% más que durante el mismo periodo del año anterior, según las cifras del Departamento de Movilidad del Consell Insular. Esto supone una media de unos 350.000 viajeros mensuales y 436 usuarios más al día respecto a 2025.

El diputado socialista ha señalado que la continuidad de la gratuidad para 2027 demuestra, a su juicio, las diferencias entre quienes defienden los servicios públicos y quienes cuestionan su continuidad. En este sentido, ha aludido a las recientes declaraciones del conseller Mateo, que la semana pasada puso en duda que la medida fuera a mantenerse.

Asimismo, Pons ha destacado el papel de Francina Armengol en las gestiones realizadas durante las últimas semanas para garantizar la continuidad de esta bonificación. Según ha afirmado, el compromiso del Gobierno central con Baleares y Canarias permitirá mantener una medida que considera importante para garantizar la equidad entre territorios.