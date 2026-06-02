El Consell Insular de Menorca recibe nueve ofertas para ampliar el parque de vivienda social y asequible

El Consell Insular de Menorca ha recibido un total de nueve propuestas para la venta de edificios destinados a incrementar el parque público de vivienda social y asequible de la isla.

De las propuestas registradas, seis corresponden a inmuebles situados en Maó, dos en Ciutadella y una en Ferreries.

A partir de ahora, los servicios técnicos del departamento de Vivienda analizarán la documentación presentada para determinar la viabilidad de cada una de las ofertas. El Consell ha recordado que no todos los inmuebles propuestos cumplirán necesariamente las condiciones exigidas en la convocatoria.

Entre los requisitos a comprobar figuran que los edificios estén desocupados, que se trate de inmuebles completos y que cumplan con las condiciones técnicas y jurídicas establecidas. También se verificará que no existan circunstancias que dificulten o impidan su adquisición, como que los edificios estén ocupados, en fase de construcción o integrados en una comunidad de propietarios.

Una vez concluido el proceso de evaluación, la institución insular contactará con los propietarios para comunicarles el resultado y, en los casos favorables, avanzar en los trámites de compra.

El Consell Insular de Menorca inicia el proceso para comprar viviendas privadas desocupadas para destinarlas a vivienda social