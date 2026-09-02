La Cofradía de Pescadores de Maó cierra una buena temporada de langosta pese al recorte de la flota y la presión normativa

La Cofradía de Pescadores de Maó ha cerrado la temporada de la langosta con un balance positivo en capturas, superando las cifras del ejercicio anterior a pesar de contar con una embarcación menos. Así lo ha detallado su patrón mayor, Martí Mata, en una entrevista en Onda Cero Menorca, donde ha repasado la situación actual del sector pesquero en la capital menorquina.

Capturas al alza y buenos precios de venta

En Maó se han capturado un total de 2.796 kilos de langosta durante este verano, en comparación con los 2.678 kilos del año pasado. Este incremento de más de 100 kilos se ha logrado con una flota más reducida, lo que representa un aumento significativo de capturas por embarcación. En cuanto a la comercialización y precios en origen: Venta directa a restauración: Los precios de la langosta se han situado en torno a los 80 euros el kilo. Pescaderías y distribución: El precio ha oscilado entre los 70 y los 75 euros por kilo. Demanda sostenida: Desde la cofradía aseguran que no existe problema para dar salida al producto en el mercado, ya que la demanda supera holgadamente a la oferta disponible.

Preocupación por el relevo generacional y los costes operativos

Sin embargo, el sector afronta incertidumbres estructurales que comprometen su futuro. Maó dispone actualmente de solo cuatro barcos dedicados de lleno a la langosta, y un máximo de entre 9 y 10 embarcaciones de artes menores en total. Mata ha alertado sobre la falta de relevo generacional, señalando que la jubilación de cada pescador supone la pérdida definitiva de un barco. A esta situación se suman otros factores críticos: Incremento del combustible: El precio del carburante casi se ha duplicado en el último año, pasando de unos 70 céntimos a cotizar entre 1,24 y 1,25 euros por litro. Restricciones de días de pesca: Las normativas europeas y los paros forzosos han reducido las jornadas de actividad de más de 200 días a entre 140 y 150 días al año, acentuando la estacionalidad del oficio. Cuotas de gamba de cara a Navidad: Para los meses de invierno y la campaña navideña, la flota de arrastre afronta la incertidumbre sobre las cuotas asignadas de gamba y la disponibilidad de días para faenar y cubrir la demanda de las fiestas.

Desde la cofradía mantienen un diálogo constante con el Consell Insular y el Govern Balear para trasladar estas problemáticas a las administraciones competentes y buscar soluciones que garanticen la viabilidad de la profesión.