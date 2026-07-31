Antonia Camps prepara Es Migjorn Gran para Sant Cristòfol y abre la puerta a volver a presentarse a la alcaldía

Más de Uno Menorca se ha trasladado este viernes hasta Es Migjorn Gran con motivo de un programa especial dedicado a las fiestas patronales de Sant Cristòfol. Desde la cuna de las célebres abarcas Mibo, Onda Cero ha entrevistado a la batlessa del municipio, Antonia Camps, para repasar los preparativos de la celebración, abordar las medidas logísticas y de seguridad, y pulsar el ambiente político de cara al futuro.

Un dispositivo completo con aparcamientos y la vista en las altas temperaturas

Camps ha mostrado su entusiasmo ante unas fiestas que encara con "mucha ilusión, energía y trabajo tras bambalinas". La alcaldesa ha agradecido especialmente la implicación del sector hotelero de Santo Tomás, que este año colaborará cediendo aperitivos (bandejas) para la tradicional beguda del sábado a mediodía. Ante la afluencia prevista, el Ayuntamiento recomienda acudir en transporte público a través del servicio de Jaleo bus. No obstante, para quienes se desplacen en vehículo privado, el consistorio ha habilitado dos grandes áreas de estacionamiento. En relación a la inminente ola de calor, la primera edil ha reconocido la preocupación por las temperaturas extremas, señalando que la prioridad será el bienestar de los asistentes y el cuidado continuo durante los festejos.

Defensa firme del bienestar animal en las fiestas

Preguntada por la controversia tras los incidentes con caballos acaecidos recientemente en Fornells y las críticas animalistas, Camps ha roto una lanza en favor del colectivo ecuestre y de las empresas locales del sector, como Sa Creueta: "cualquier persona que tiene un animal lo ama y lo cuida durante todo el año, no solo para salir en el jaleo o hacer un espectáculo. Un animal puede sufrir un problema digestivo o enfermar en cualquier momento, ya sea en la calle, en la pista o en el establo. La calor no es excusa para sembrar esta revolución contra nuestras tradiciones" , ha sentenciado la alcaldesa.

¿Candidata en las próximas elecciones? "Todavía queda trabajo"

En el terreno político, y tras ser cuestionada por su liderazgo y su constante insistencia en Palma para conseguir financiación para Es Migjorn Gran, Camps ha dejado entrever sus intenciones de dar continuidad a su proyecto. Pese a mantener la prudencia habitual, la batlessa del PP ha reconocido que siente que el trabajo iniciado aún no ha concluido: "hemos dado un vuelco al pueblo en estas dos legislaturas y somos un gran equipo. Todavía nos queda mucha tarea por hacer y creo que hay que dar otro empujón a Es Migjorn Gran", ha insinuado entre sonrisas al ser preguntada por su confirmación oficial.

Camps ha cerrado su intervención invitando a menorquines y visitantes a disfrutar de un Sant Cristòfol "sano, con seny y muchas ganas de 'xalar'".