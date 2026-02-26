Revive la gala de los XV Premios Onda Cero Mallorca en dos minutos

LEER MÁS La gala de los XV Premios Onda Cero Mallorca reúne a 1.500 personas en el Auditorium de Palma

En solo dos minutos, revive la gala más multitudinaria de los XV Premios Onda Cero Mallorca, celebrada en el Auditorium de Palma el 16 de febrero de 2026. Una noche llena de emoción, talento y reconocimiento, con 12 galardones que destacaron el compromiso y la excelencia de personas y proyectos que hacen avanzar Mallorca.

Con la conducción de Elka Dimitrova y Agustín Martínez “el Casta”, y la música en directo de David De María, la celebración reunió a 1.500 asistentes y a las principales autoridades de las islas, encabezadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Disfruta los momentos más especiales de esta cita organizada por Atresmedia Radio, que en su quince aniversario volvió a reconocer el talento en ámbitos como la cultura, la empresa, la ciencia, la solidaridad, la educación, el turismo y el deporte.

Llum Barrera, el Mercat Pere Garau, Joan Munar y Palma Beach fueron algunos de los galardonados. Marta Munar, el vino circular 'Cercle', el programa Grans Actius y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Palma de Mallorca (AFAPAM) también recogieron sus galardones. Además, Lluís Morey, Es Gremi Centre Musical, la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials de Mallorca, y la Base Aérea de Son San Juan han sido reconocidos este año.

Volvo Autovidal y TRABLISA han sido los patrocinadores globales de la gala. El Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma han sido los colaboradores institucionales. Los premios de esta edición han estado patrocinados por Riu Hotels & Resorts, Piñero, CaixaBank, Instituto de Fertilidad, Asociación de Industriales de Mallorca - ASIMA, Federación Empresarial Hotelera de Mallorca - FEHM, Obramat, Galletes Rossellons, Meliá Hotels International, Viajes Kontiki y Tiendas Beds.