Joan Munar, reconocido con el Premio Onda Cero Mallorca por su trayectoria y capacidad de superación en el atletismo adaptado

El atleta paralímpico mallorquín Joan Munar ha sido reconocido con el Premio Onda Cero Mallorca 2026 en la categoría de Deportes, patrocinado por Obramat. El galardón distingue su brillante trayectoria en el atletismo adaptado y su constante capacidad de superación, valores que le han convertido en un referente del deporte balear y nacional.

Munar, que entrena en la pista de atletismo de Magaluf (Calvià), logró la medalla de bronce en salto de longitud T11 en los Juegos Paralímpicos de París 2024, tras reinventarse como saltador por la falta de un guía en las pruebas de velocidad. “Dos años antes de los Juegos no sabía ni siquiera si podría prepararlos, y dos años después estaba en un podio paralímpico”, ha confesado durante su entrevista en 'Illes Balears en la Onda'.

"Todo lo que había soñado se cumplió en ese momento"

El deportista, que perdió la visión por una enfermedad degenerativa, competía previamente en pruebas de 100, 200 y 400 metros. Su reinvención en el salto de longitud culminó de manera épica: la medalla llegó gracias a su mejor salto en la última ronda, una marca de 6,32 metros que aún considera inolvidable.

“Lloré como nunca, porque fueron ocho años de lucha desde Río hasta París. Todo lo que había soñado se cumplió en ese momento”, ha recordado emocionado en los micrófonos de Onda Cero. Junto a él, siempre está Cayden, su perro guía, que también subirá al escenario el próximo lunes 16 de febrerodurante la gala de entrega de premios en el Auditorium de Palma. “Es un perro maravilloso, sabe adaptarse a cualquier situación. Es mi compañero dentro y fuera del atletismo”, ha destacado Munar.

Durante la entrevista, Munar ha reflexionado también sobre el papel de los medios, el reconocimiento al deporte paralímpico y los valores que transmite en sus charlas a estudiantes: esfuerzo, empatía y perseverancia. “Somos deportistas de élite que trabajamos al mismo nivel que los olímpicos. Lo importante es seguir avanzando hacia esa igualdad social y mediática”, explicó.

"Después de París sentí un vacío, pero poco a poco voy recuperando la motivación"

De cara al futuro, el atleta reconoce que mantiene la incertidumbre sobre su presencia en los Juegos Paralímpicos de 2028, ya que el salto de longitud T11 podría desaparecer del programa. Aun así, asegura que intentará seguir compitiendo al máximo nivel: “Después de París sentí un vacío, pero poco a poco voy recuperando la motivación. Lo volveremos a intentar”.

La gala de los Premios Onda Cero Mallorca 2026, que contará con la actuación de David DeMaría, se celebrará el lunes 16 de febrero a las 19:00 horas en el Auditorium de Palma, con entrada gratuita disponible en la web del recinto.