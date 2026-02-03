Llum Barrera, Premio Onda Cero Mallorca, defiende la radio frente a otros medios

Llum Barrera recibirá el Premio Onda Cero Mallorca 2026 de Comunicación, patrocinado por Viajes Kontiki, en una gala en el Auditorium de Palma el próximo 16 de febrero a las 19.00 horas, en reconocimiento a su amplia trayectoria en televisión, cine, teatro y radio, y a su capacidad para conectar con el público desde el humor y la emoción.

A pocos días de la gala de entrega de estos galardones, Barrera visita los estudios de Onda Cero Mallorca para conversar con la periodista Elka Dimitrova sobre su trayectoria, su vínculo con la isla y el papel del humor y la radio en su vida profesional. Defiende el medio como el más auténtico, aunque "la radio hoy en día también ha evolucionado al podcast y a la carta", según admite en el programa Más de uno Mallorca.

La periodista, presentadora y actriz, además de humorista mallorquina, será distinguida con el Premio Onda Cero Mallorca 2026 de Comunicación por su “amplia capacidad de comunicación, en el sentido más amplio de la palabra”, tal y como destaca la periodista Elka Dimitrova en esta entrevista, una vez conocido el fallo de los XV Premios Onda Cero Mallorca. Su trayectoria profesional, además, estará muy vinculada en un futuro próximo al Grupo Atresmedia.

Esta mallorquina natural de Alcúdia reivindica siempre sus raíces y se define, antes que nada, como actriz y periodista, aunque su carrera la ha llevado a ser presentadora, colaboradora y comunicadora en múltiples formatos. En televisión ha participado en series de gran éxito como “Aquí no hay quien viva” y en producciones recientes del Grupo Atresmedia como “La familia Benetton”, “Locomía”, “Cuartadas” o la serie “¿Qué estás esperando?”, basada en los libros de Megan Maxwell, de la que ya prepara segunda temporada.

Llum Barrera compagina su trabajo entre Madrid, Mallorca y Barcelona, y también forma parte de proyectos en las plataformas 3Player y 3CAT, como la serie “La casa nostra”. Defensora de la radio como medio "insustituible", Barrera alerta sobre la desinformación en redes y reivindica la necesidad de contrastar las fuentes, leer y escuchar a quienes saben.

Sobre el futuro, asegura que no se imagina jubilada: mientras tenga fuerza y la sigan llamando, quiere seguir subida a los escenarios y frente a las cámaras, llevando siempre la bandera de Mallorca por delante. Ella será una de las doce galardonadas ampliamente aplaudidas el 16 de febrero en el Auditorium de Palma, en una gala a la que asistirá una nutrida representación de la sociedad balear.