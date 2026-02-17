La gala de los XV Premios Onda Cero Mallorca reúne a 1.500 personas en el Auditorium de Palma

La gala de los XV Premios Onda Cero Mallorca ha celebrado este lunes su edición más multitudinaria en el Auditorium de Palma con la entrega de 12 galardones y el respaldo de la sociedad mallorquina en una noche llena de talento y emoción.

Unos 1.500 invitados han llenado el Auditorium de Palma, junto a las principales autoridades de las islas, encabezadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en una gala conducida por la periodista de Onda Cero Elka Dimitrova y el humorista mallorquín Agustín Martínez ‘el Casta’, donde el cantautor David DeMaría ha puesto la nota musical a la gala del quince aniversario de los Premios Onda Cero Mallorca.

La emisora generalista de Atresmedia Radio ha celebrado así una nueva edición de unos galardones que reconocen el talento, la trayectoria y el compromiso de personas, entidades y proyectos que contribuyen de manera destacada al progreso de Mallorca en ámbitos tan diversos como la cultura, la empresa, la ciencia, la solidaridad, la educación, el turismo o el deporte.

Llum Barrera, el Mercat Pere Garau, Joan Munar y Palma Beach, entre los galardonados

Llum Barrera, el Mercat Pere Garau, Joan Munar y Palma Beach han sido algunos de los galardonados. Marta Munar, el vino circular 'Cercle', el programa Grans Actius y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Palma de Mallorca (AFAPAM) también han recogido sus galardones. Además, Lluís Morey, Es Gremi Centre Musical, la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials de Mallorca, y la Base Aérea de Son San Juan han sido reconocidos este año.

Volvo Autovidal y TRABLISA han sido los patrocinadores globales de la gala. El Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma son los colaboradores institucionales. Los premios de esta edición están patrocinados por Riu Hotels & Resorts, Piñero, CaixaBank, Instituto de Fertilidad, Asociación de Industriales de Mallorca - ASIMA, Federación Empresarial Hotelera de Mallorca - FEHM, Obramat, Galletes Rossellons, Meliá Hotels International, Viajes Kontiki y Tiendas Beds.