Palma Beach, una década contribuyendo a la transformación de Playa de Palma en un destino de calidad

Palma Beach ha sido distinguida con el Premio Onda Cero Mallorca del Turismo 2026, patrocinado por CaixaBank, por su papel como motor de la transformación turística en Playa de Palma, un destino maduro que aspira a consolidarse como referente de calidad en Mallorca. La entidad agrupa actualmente en torno a 40 marcas hoteleras y de restauración y cumple este año su décimo aniversario oficial de trayectoria.

El presidente de Palma Beach, Mika Ferrer, ha explicado que el proyecto nació hace más de una década, en un momento de “decadencia” del destino, cuando un grupo de empresarios ligados históricamente a la zona decidió implicarse de forma altruista para revertir la imagen de Playa de Palma. Asegura que muchos de ellos han nacido y crecido allí y que sienten la responsabilidad de “devolver” al entorno parte de lo que la playa les ha dado a lo largo de los años. "La playa nos ha hecho ricos, cuidémosla", ha defendido.

Uno de los primeros objetivos de Palma Beach fue cambiar la huella digital del Arenal y Playa de Palma, muy asociada a imágenes negativas. La entidad impulsó la generación de contenidos y una nueva imagen de destino ligada al concepto de lifestyle, calidad y experiencia, con el fin de situar Playa de Palma en un segmento más exclusivo y atractivo para el visitante.

La inversión privada asciende a 1.000 millones de euros

Ferrer subraya que, aunque "el sector privado ha invertido más de mil millones de euros en la última década en la zona", todavía queda mucho camino por recorrer en materia de renovación urbana, comercio y regulación administrativa. Destaca que la colaboración con las administraciones es “imprescindible”, pero reclama más agilidad en licencias y reformas, así como un marco normativo que facilite la modernización de locales y comercios sin perder seguridad ni legalidad.

En cuanto a la convivencia y el civismo, Palma Beach trabaja para mejorar la imagen del destino y contribuir a un turismo más responsable, en coordinación con los cuerpos de seguridad y las instituciones. Ferrer reconoce que se ha notado una ligera mejora en la seguridad gracias al aumento de efectivos y medios policiales, pero insiste en la necesidad de "leyes más eficaces contra el vandalismo, la venta ambulante y los delitos que afectan al día a día de vecinos y empresarios".

Una estrategia basada en la calidad

Sobre el modelo turístico, el presidente de Palma Beach defiende una estrategia basada en la calidad más que en la cantidad de visitantes. Considera que “menos es más” y que el futuro de Mallorca pasa por acoger menos turistas, pero con mayor gasto y poder adquisitivo, en línea con el incremento de la planta hotelera de cuatro y cinco estrellas en Playa de Palma. Al mismo tiempo, advierte de que el encarecimiento general de los costes y de los viajes "está provocando un filtro natural" en el tipo de turista que puede permitirse venir a la isla.

Sumar nuevas marcas

La entidad afronta 2026 con una estrategia de crecimiento para sumar nuevas marcas al proyecto y reforzar su capacidad de interlocución con las administraciones. Ferrer confía en incorporar este año entre ocho y nueve empresas más y recuerda que cuantos más actores se integren en Palma Beach, más fuerza tendrá el destino para seguir transformándose y consolidando su posicionamiento de calidad.

El Premio Onda Cero Mallorca del Turismo se entregará el lunes 16 de febrero a las 19:00 horas en el Auditorium de Palma, durante la gala de laXV edición de los Premios Onda Cero Mallorca, presentada por Elka Dimitrova y Agustín El Casta. Las entradas gratuitas para asistir como público se pueden conseguir en la página webdel Auditorium.