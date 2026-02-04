Mercat Pere Garau, todo un referente en Palma, recibe el Premio Onda Cero Mallorca de Economía y Empresa

El histórico mercado municipal de Palma, el Mercat Pere Garau, en funcionamiento desde 1943, ha sido distinguido con el Premio Onda Cero Mallorca 2026 de Economía y Empresa, por su papel como motor del comercio de proximidad y de la economía del barrio más poblado y multicultural de Palma.

“Para mí es mi vida, yo nací allí dentro y trabajar cada día en el mercado es un orgullo”, confiesa emocionada Paquita Bonín, presidenta de la Junta Directiva del Mercat, que hoy pasa por los micrófonos del programa Más de uno Mallorca para felicitarse y hablar sobre lo que ha sido y sigue siendo su vida.

El jurado ha valorado especialmente la profunda transformación del recinto en los últimos tres años, periodo en el que la nueva Junta se encontró 14 puestos cerrados y ha logrado reducirlos prácticamente a cero, revitalizando el interior y la actividad diaria. “Un mercado con una puerta cerrada es malísimo, por eso hemos luchado para que todos los puestos estén abiertos y el mercado vuelva a estar lleno de vida”, explica Gabriel Llinás, miembro de la Junta.

La dinamización se ha apoyado en ferias gastronómicas, teatro, exposiciones y en iniciativas como la primera Fira del Barri o la gran 'torrada popular' prevista en el corazón del barrio este 7 de febrero. No hay que olvidar que el Mercat Pere Garau consigue reunir en su mercado exterior a más de 200 puestos de ropa, complementos, plantas, flores y hasta venta de animales vivos los lunes, miércoles y viernes, el único con este tipo de oferta.

Por ello, la Junta del Mercado apostará por la organización de actividades que atraigan también al público joven. “Traer gente joven, que venga a tomar un vermut, a descubrir el mercado y que luego se quede a comprar, es clave para nuestro futuro”, reivindica Bonín.

El Mercat ha sabido combinar tradición y modernidad mediante el uso intensivo de WhatsApp para los pedidos, el reparto a domicilio y servicios como las taquillas refrigeradas, que permiten recoger las compras hasta las seis de la tarde. “El trato de tú a tú, saber cómo quiere el cliente su pedido o cómo está su familia, es algo que ninguna compra web puede sustituir”, subraya la presidenta.

La defensa del producto local, especialmente el pescado de la lonja mallorquina, las carnes, quesos y verduras de la isla, centra ahora sus reivindicaciones ante las restricciones europeas que limitan la actividad de la flota pesquera. “Necesitamos que aquí se pueda pescar más días para mantener viva la lonja y seguir ofreciendo producto local de calidad; sin eso, perdemos competitividad e identidad”, advierte Llinás. De hecho esta semana está prevista una visita al más alto nivel para acercar la realidad del mercado municipal y de la situación del sector pesquero a responsables del Gobierno central y la UE.

Los responsables del Mercat Pere Garau recogerán el Premio Onda Cero Mallorca de Economía y Empresa, una categoría patrocinada por la Asociación de Industriales de Mallorca ASIMA, en la gala de entrega que la emisora de radio celebrará el lunes, 16 de febrero, a las 19 horas, en el auditorium de Palma. Las entradas gratuitas para asistir como público se pueden conseguir en la propia página web del auditorium.

La ceremonia será presentada por la periodista Elka Dimitrova y el humorista mallorquín Agustín 'El Casta'. La nota musical la pondrá el cantautor David de María, además de otras sorpresas que el público conocerá el día del evento donde se reconocerá a un total de doce premiados.