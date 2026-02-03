Tres heridos, dos de ellos graves, por un incendio en un piso de Algaida

Dos personas heridas graves -una de ellas con quemaduras y la otra con inhalación de humo- y una tercera leve en un incendio que se ha producido esta pasada noche en un domicilio de la localidad de Algaida.

Según ha informado este martes el SAMU 061, ha recibido un aviso a las 00:20 horas que alertaba de fuego y humo en un segundo piso de un domicilio de Algaida con al menos dos personas dentro.

Los dos afectados graves son un matrimonio, que ha sido trasladado por los servicios de emergencia a los hospitales de Son Llàtzer y de Son Espases con pronóstico reservado.

En cuanto a la tercera persona, afectada leve, no ha requerido de traslado a un centro sanitario tras ser valorada por los efectivos de emergencia desplegados en la zona.

El suceso ha obligado a desplegar en el lugar de los hechos a una Unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y a otra de Soporte Vital Avanzado (SVA), así como al médico del PAC de Llucmajor para llevar a cabo trabajos de apoyo y a efectivos tanto de Bomberos como policiales.

Dos de los heridos lo son por inhalación de humo y otra, la mujer del matrimonio, lo es por quemaduras.