Una treintena de efectivos siguen en la península de Formentor y avanzan en las tareas de extinción del incendio declarado este domingo y que en la tarde de este martes fue dado por controlado.

Según la información de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, siguen en la zona tres autobombas, 28 bomberos forestales y cinco agentes de medio ambiente.

El incendio forestal de la península de Formentor, en el municipio mallorquín de Pollença, fue dado por controlado este martes sobre las 18.15 horas tras quemar 273 hectáreas de vegetación.

Tras casi 48 horas de actividad, las llamas han quemado aproximadamente 273 hectáreas de pinar y carrizo. Se trata del incendio más graves de este 2026 y de los últimos años.

Los medios aéreos ya han retirado de las labores de extinción del incendio, mientras los efectivos terrestres del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) continúan con las labores de extinción.

Fue sobre las 19.30 horas de este domingo cuando se recibieron los primeros avisos del fuego declarado en las inmediaciones del aparcamiento de Formentor, en una zona de pinar cercana a la carretera del faro y cerca también de una zona de viñedos.

A causa del fuerte viento que soplaba en aquel momento, el fuego cogió velocidad y se expansión en dos frentes, uno hacia el peñal de Na Blanca y el otro en dirección a Cala Murta.