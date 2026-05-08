Los trabajadores del comercio de Baleares incrementarán sus salarios un 14% en cuatro años

El nuevo convenio colectivo de comercio de Baleares contempla una subida salarial de 14% en cuatro años y medidas para proteger al sector frente al acuerdo estatal que permite la salida de las grandes marcas de moda. Las patronales y los sindicatos se han reunido esta mañana en la sede de Afedeco para tratar de cerrar el acuerdo en los términos fijados en una mesa técnica celebrada el jueves.

Tras una hora y media de encuentro, aproximadamente, han salido con un nuevo convenio colectivo firmado por unanimidad. Todas las partes, salvo CCOO, se han mostrado conformes con el resultado. La principal mejora que contempla el acuerdo es una subida salarial del 14% a lo largo de los cuatro años de vigencia que tendrá el convenio.

Este 2026 el incremento será del 4,5%, seguido de un 3,5% el año que viene y de un 3% en los dos siguientes. En 2028 se ha incorporado una clausula de garantía salarial del 1%. Además, según ha explicado el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Comercio de UGT Baleares, José García Relucio, se aumentan también los seguros de incapacidades y accidentes y se mejora el precio por hora trabajada en domingos y festivos.

Los periodos de inactividad de los fijos discontinuos contarán para el cálculo de las indemnizaciones por jubilación -como ya sucede en el convenio de hostelería-, se redactará un protocolo por emergencias climáticas y otro de movilidad, se aplicarán las normativas vigentes en materia LGTBI y se ampliarán a cinco los permisos retribuidos por maternidad y paternidad.

No han entrado en el acuerdo algunas cuestiones que los sindicatos habían puesto sobre la mesa, principalmente relativas a complementos de fidelidad, singularidad, antigüedad o insularidad. Tampoco la ampliación de la garantía para fijos discontinuos hasta los nueve meses.

Una de las cuestiones que ha motivado la celeridad en la negociación de este convenio colectivo autonómico ha sido motivada por el acuerdo estatal pactado entre CCOO, Fetico y la patronal Arte. Este, según ha venido denunciando públicamente UGT, permite la salida de los convenios autonómicos de las grandes marcas de moda y podría provocar que sus trabajadores vieran rebajadas sus nóminas de los 21.000 euros anuales a los 18.000.

El acuerdo firmado este viernes, no obstante, introduce expresamente dos cuestiones para blindar que esto pueda pasar en Baleares, ambas, según Relucio, "muy legales". Una es la distinción entre las empresas y los empleados que trabajaban para estas grandes firmas de moda en Baleares y la otra, una disposición adicional que habla de que, cuando exista una concurrencia de convenios, siempre prevalecerá el autonómico.