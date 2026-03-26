El TIB reactiva 11 líneas para reforzar la conectividad en Mallorca durante la temporada turística

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El TIB reactivará a partir de este viernes sus 11 líneas de verano para reforzar la conectividad durante la temporada turística en Mallorca. Lo han anunciado este jueves en una rueda de prensa el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y la gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), Lluïsa Serra.

La reactivación de estas líneas específicas para la temporada alta se sumará al refuerzo habitual que el TIB realiza durante los meses de verano. Estas son las 231 Port de Sóller-Alcúdia, 324 Can Picafort-Alcúdia, 422 Cala Mesquida-Cala Rajada, 423 Font de Sa Cala-Cala Rajada, 424 Cala Rajada-Porto Cristo, 427 Cala Mendia-Porto Cristo. También las 501e Campos-Palma exprés, 515e Cala d'Or-Palma y 411e Cala Rajada-Palma.

A ello se le añadirá la incorporación de los 14 buses nuevos a la flota, que reforzarán algunas de las líneas que conectan con las principales zonas turísticas de la isla de las zonas de Llevant, Nord y Ponent.

La línea 204 Port de Sóller-Palma ampliará frecuencias y capacidad gracias a la incorporación de un bus de más de 15 metros con 53 butacas. A partir del viernes la línea ofrece 38 servicios diarios en ambos sentidos, con cinco salidas más de ida y cinco más de vuelta, lo que representa un incremento del 15% respecto de la actual oferta y respecto del horario del verano pasado. Ello permitirá reducir el tiempo de espera en la mayoría de franjas, que pasa de los 30 minutos actuales a 25 minutos.

En la zona de Ponent, la línea 401 Cala Millor-Palma, que se ofrece con diez buses, ampliará la capacidad con la incorporación de cuatro vehículos de 18 metros con 75 butacas. El servicio que conecta el norte con la capital con la línea 302 Can Picafort-Alcúdia-Palma, que se ofrece con 11 buses, ampliará la capacidad con la incorporación de cinco vehículos de 18 metros cada uno equipado con 75 butacas.

La línea 104 Magaluf-Palma ampliará su capacidad con la incorporación de dos buses de 18 metros y 57 butacas cada uno. El servicio del Aerotib A11 Camp de Mar-Aeroport incorporará un bus más de 18 metros con 57 butacas, que permitirá más capacidad e incrementar el servicio en cuatro expediciones más por sentido respecto del verano pasado. En esta zona habrá un bus más de 18 metros que reforzará todo el servicio de Ponent.

También en el municipio de Calvià, la línea 103 Santa Ponça-Palma añadirá tres salidas más de lunes a sábado, de 39 a 42, y cuatro más los domingos y festivos, de 29 a 33. Además, ampliará el horario e incorporará una última salida a la 01.00 horas desde Santa Ponça. En esta localidad se sumará una nueva parada que se incorpora al recorrido de la línea 106 Nova Santa Ponça-Palma.

El servicio del Aerotib, que conecta el aeropuerto con los principales núcleos de residentes y las zonas de costa, también se sumará a los horarios de verano. Así pues, las líneas A33 Port d'Alcúdia-Aeropuerto y A43 Manacor-Aeropuerto ampliarán el recorrido y aumentarán el servicio con el inicio del A32 Can Picafort-Aeropuerto y el A42 Cala Bona-Aeropuerto.

En la zona de Migjorn continuará en servicio el A51 Campos-Aeropuerto con más salidas y en Ponent el A11, que durante el invierno empieza en Peguera, a partir del viernes iniciará el recorrido en Camp de Mar. Durante el mes de abril y mayo se retomará el resto de líneas de verano. El día 24 de abril adelantarán el inicio las líneas 428 Cala d'Or-Porto Cristo y la 521 Cala d'Or-Cala Mondragó. El 1 de mayo será el turno de las líneas 131 Santa Ponça-Banyalbufar, 325 Alcúdia-Cala Rajada, 323 Alcúdia-Alcanada y 327 Alcúdia-Estany Petit, mientras que el 15 de ese mismo mes empezará la 425 Cala Bona-Porto Cristo.

La línea 334 Alcúdia-Formentor adelantará el inicio al 15 de mayo, día en que está previsto el inicio de las restricciones del tráfico de vehículos, y se prolongará hasta el día 15 de octubre.