El Govern incorpora 14 nuevos autobuses al TIB de Mallorca a partir del 27 de marzo

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha presentado esta mañana en el recinto de Son Moix de Palma los 14 nuevos autobuses que se incorporan a la red interurbana del TIB de Mallorca. Los vehículos entrarán en servicio el próximo 27 de marzo y se destinarán principalmente a las líneas de mayor demanda, las que conectan con las zonas de Llevant, Nord y Ponent de la isla.

De los 14 autobuses, 13 son articulados de 18 metros y uno es de 15 metros, todos fabricados por Scania con carrocería de Castrosua. Los vehículos de piso alto tienen capacidad para 75 pasajeros sentados, mientras que los de piso semibajo ofrecen entre 50 y 57 plazas. Todos son de gas natural comprimido (GNC), una tecnología que reduce las emisiones de CO2 y contribuye a la sostenibilidad de la flota.

Además de mayor capacidad, los nuevos autobuses incorporan pantallas informativas, wifi gratuito, conectores USB, rampas de accesibilidad y un sistema antiarranque vinculado al nivel de alcoholemia del conductor.

El Govern prevé recibir 12 autobuses más antes de que acabe el año, lo que supondría un incremento total del 7% en la flota del TIB en dos años, hasta alcanzar los 266 vehículos. Esta ampliación se enmarca en la modificación de las concesiones aprobada el año pasado, que supone un aumento presupuestario de cerca de 150 millones de euros para el periodo 2024-2030 y un incremento de la oferta de servicio de casi el 50%.

Mateo ha destacado que la apuesta del Govern por el transporte público va más allá de los autobuses y abarca también mejoras en frecuencias, rutas y la consolidación del servicio AeroTIB durante todo el año desde varios municipios de la isla.