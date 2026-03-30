El temporal deja más de un centenar de incidentes en Baleares, principalmente caídas de árboles

El temporal de fuertes rachas de viento y fenómenos costeros que afecta estas últimas horas a Baleares ha dejado más de un centenar de incidentes, la mayoría por caídas de árboles.

Entre la medianoche y las 6:00 horas de este lunes, el centro de coordinación de Emergencias 112 ha contabilizado 104 incidencias, de las cuales 87 han tenido lugar en Mallorca, 13 en Menorca y cuatro en Eivissa.

Al menos 44 han sido por caídas de árboles, de los cuales una 27 han terminado en la calzada de alguna carretera. Ha habido, además, 13 desprendimientos de elementos urbanos, 15 situaciones de riesgo de desprendimiento, 14 obstáculos o líquidos en la calzada y otras tantas interrupciones de servicios públicos.

El servicio autonómico de emergencias ha activado la alerta naranja por fenómenos costeros en Menorca, mientras que el resto de las islas se encuentra en nivel amarillo. El mismo nivel está en marcha por fuertes rachas de viento en todo el archipiélago.