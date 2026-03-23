¡Súmate al reto TEAM 57 contra la ELA en Baleares!

LEER MÁS Reto 57, una iniciativa solidaria para las personas con ELA y sus familias en Baleares

Recaudar fondos para los pacientes de ELA a través del deporte, es el último reto personal que se ha marcado Tiffany Blackman con "un proyecto que nace del dolor, pero es una oda a la vida", según ha recordado hoy en los micrófonos de Onda Cero Mallorca.

El proyecto Reto 57, liderado por una de las caras visibles de los aceites Aubocassa, busca recaudar fondos para las familias afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que afecta a los músculos y que carece de cura. "Los pacientes van perdiendo la movilidad y habilidades progresivamente, sabiendo que no hay esperanza," admiten familiares de enfermos de ELA que hoy forman la entidad ELA Balears.

Es el caso de Cati Rigo, presidenta de la asociación ELA Balears, y Mari Lozano, vicepresidenta, que han perdido a su madre y suegra, respectivamente. Por ello, hoy recuerdan junto a Tiffany Blackman que la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que provoca la pérdida progresiva de la función muscular y que, en el 90% de los casos, aparece sin antecedentes familiares. A día de hoy no tiene cura y es mortal, aunque la esperanza reside en la investigación y en recaudar fondos para tal fin.

Por ello, sumar fuerzas e iniciativas como "Team 57" son necesarias. El Reto 57 es profundamente personal, pero busca alianzas y, sobre todo. recaudar al menos 57.000 euros para la investigación y para que la asociación ELA Balears siga prestando servicio.

Lo demás queda para el recuerdo... Porque hace trece años Tiffany perdió a su hermana Meredith, a causa de esta enfermedad. "La propuesta nace de un corazón roto", ha explicado emocionada en los micrófonos de Onda Cero Mallorca. "Prometí que si yo llegaba a su edad y podía caminar, correría una maratón para recaudar fondos destinados a la ELA", asegura. Ahora nos toca al resto solidarizarnos y sumar fuerzas.