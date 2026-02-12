Reto 57, una iniciativa solidaria para las personas con ELA y sus familias en Baleares

En Palma se ha presentado este jueves Reto 57, una iniciativa solidaria que quiere devolver esperanza. Al frente está Tiffany Blackman, impulsora de este proyecto que nace con un objetivo muy claro: apoyar y recaudar fondos para las familias de las personas diagnosticadas con ELA. Lo que empezó como Reto 57 ELA ha crecido y ahora es Team 57, toda una comunidad volcada en dar visibilidad a la enfermedad y, sobre todo, en acompañar a quienes la sufren.

Uno de los grades desafíos será correr el Maratón de Palma. El objetivo de esta iniciativa es alcanzar los 57.000 euros antes de diciembre, por lo que se ha organizado un calendario de eventos solidarios cuyos fondos irán destinados a ELA BALEARS, según ha anunciado Blackman.

Solo en 2025, la asociación atendió a 91 personas en las islas. La cifra real podría superar el centenar, aunque no existe un registro público oficial debido a las dificultades en el diagnóstico de esta enfermedad, según ha explicado la presidenta de ELA Balears, Cati Rigo, que también ha subrayado la importancia del acompañamiento continuo a pacientes y familias.

También ha querido enviar un mensaje Pep Martorell, afectado por ELA y miembro de la junta directiva, especialmente dirigido a quienes acaban de recibir el diagnóstico. Entre los testimonios más emotivos, el de Maria Rosselló, que perdió a su marido hace un año. Ha agradecido la labor de la asociación y ha puesto en valor algo fundamental: que estos proyectos no solo son necesarios, sino viables cuando la sociedad se implica.