Sparkassen pide perdón y retira la lona del aeropuerto de Palma que promociona el turismo de excesos

El grupo financiero alemán Sparkassen-Finanzgruppe ha pedido disculpas y ha anunciado la retirada de la polémica lona publicitaria instalada en el aeropuerto de Palma. La campaña, que promocionaba un sistema de pago llamado Wero, incluía el eslogan "Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen", traducido como "lo que pasa en Mallorca sepaga en Mallorca" y había generado una fuerte reacción tanto del Govern como de los hoteleros y de una parte de la sociedad balear. "Lamentamos profundamente que el mensaje que pretendíamos transmitir no haya tenido éxito y se haya percibido en Mallorca como una falta de respeto. Pedimos disculpas por ello", han señalado en un comunicado. La entidad ha admitido además que los matices humorísticos del mensaje pueden interpretarse de manera diferente según el idioma y ha extendido la retirada de la campaña también a Alemania.

La carta de Bauzá, detonante de la retirada

La decisión llega después de que el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, enviara una carta a la entidad alemana reclamando la retirada de la campaña. En ella reconocía que ciertos matices culturales o humorísticos podían no haberse interpretado correctamente fuera del contexto alemán, pero dejaba claro que la campaña había acabado proyectando una "imagen desafortunada" para una parte de la población local. Bauzá pedía la retirada de forma voluntaria, "no como una rectificación forzada ni como una admisión de error, sino como un gesto de empatía hacia la comunidad que les acoge". En su respuesta, Sparkassen ha reconocido ser "plenamente conscientes de que la hospitalidad de Mallorca se ve a menudo puesta a dura prueba cuando el "exceso de entusiasmo" de los turistas se convierte en una carga considerable para la población local".

El Parlament, dispuesto a reprobar al presidente de Aena

El asunto llega hoy también al Parlament. El PP ha llevado al pleno una proposición no de ley para reprobar al presidente de Aena, Maurici Llucena, por haber permitido la instalación de la lona en el aeropuerto de Palma. El portavoz popular, Sebastià Sagreras, ha pedido el apoyo del resto de grupos para señalar la "desconexión" entre el Gobierno central y la realidad de las islas. La iniciativa también reclama una política aeroportuaria "coherente" con los objetivos de contención de las instituciones baleares, el rechazo a la ampliación del aeropuerto de Eivissa y una mayor capacidad de decisión de Baleares sobre la gestión de estas infraestructuras.