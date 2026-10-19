La situación meteorológica será inestable en las próximas horas con tormentas en Pitiusas y Mallorca

La situación meteorológica en Baleares a causa de la dana Adam será inestable en las próximas horas en Eivissa, Formentera y Mallorca.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este mediodía se están registrando chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en el canal de Mallorca que podrían afectar al sur y poniente de la isla.

En redes sociales, la Aemet ha señalado que esta madrugada se ha producido una fuerte tormenta con rayos que ha evolucionado por el sureste de Mallorca.

El aviso naranja por lluvias y tormentas en Mallorca estará activo hasta las 14.00 horas. En el resto de islas, se mantiene el aviso amarillo. Posteriormente, según Aemet, habrá una tregua hasta la noche.