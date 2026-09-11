De las sirenas de Homero a Ariel: “En la Antigüedad clásica, las sirenas no eran así”

¿Quién no imagina una sirena como Ariel, con cuerpo de mujer y cola de pez? Sin embargo, esa imagen tan reconocible hoy tiene poco que ver con las primeras representaciones de estos seres mitológicos. La museóloga Aina Ferrero propone en la segunda entrega de 'Salseo en el Museo' viajar hasta la Antigüedad para descubrir cómo han cambiado las sirenas a lo largo de los siglos y qué historias se esconden detrás de sus representaciones.

La sección parte de una premisa: no hace falta ser experto en Historia del Arte para entender una obra, pero sí detenerse a observar. “Necesitamos pararnos y respirar y contar como mínimo siete segundos para entender las cositas, para entender una imagen”, explica Ferrero. Su propuesta es convertir a los oyentes en “detectives del arte” capaces de descifrar las historias que hay detrás de las obras.

En esta ocasión, la pista está en una antigua ánfora en la que aparece Ulises atado al mástil de su barco mientras varias figuras aladas sobrevuelan la embarcación. La primera clave es observar lo que aparece en la imagen; la segunda, reconocer que se trata de una escena mitológica. Y ahí aparece uno de los grandes personajes de La Odisea: las sirenas.

“En la Antigüedad clásica, las sirenas no eran así”, advierte Ferrero. Frente a la imagen contemporánea de la mujer con cola de pez, las representaciones antiguas las muestran como aves con cabeza de mujer. Y hay un detalle todavía más interesante: Homero nunca describió físicamente a las sirenas. En La Odisea habla de su canto y de su capacidad para seducir a Ulises prometiéndole conocimiento.

La evolución de su imagen continuó durante siglos. Ferrero explica que las sirenas fueron relacionadas posteriormente con las aves marinas y que, durante la Edad Media, empezaron a representarse también con cola de pez. En los capiteles románicos aparecían como símbolos del pecado y la tentación, en ocasiones acompañadas de un espejo, asociado a la vanidad. Incluso llegaron a representarse con doble cola de pez, una imagen que hoy resulta sorprendentemente familiar.

La conversación conecta además con La Odisea, la película de Christopher Nolan, que Ferrero reivindica precisamente por su libertad para interpretar una fuente literaria: “Los artistas han hecho lo que ha hecho Nolan, toda la historia”. Según explica, la mitología no ofrece una única versión cerrada, sino que cada artista ha interpretado sus historias y personajes de una manera diferente.

La próxima entrega de 'Salseo en el Museo' promete otro viaje inesperado: “Tengo muchas ganas de contaros la historia del urinal de Duchamp”, adelanta Aina Ferrero.