El sector pesquero balear asegura que sigue saliendo a faenar y solo le para el mal tiempo

El sector pesquero de Baleares asegura que la flota que no ha salido a faenar, no lo ha hecho por el mal tiempo y no por el alza del precio del gasóleo. Preguntado el presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Domingo Bonín, por cuál sería el precio del combustible insoportable para las embarcaciones, para que se queden en puerto, ha dicho en Onda Cero que el sector "no tiene líneas rojas". recuerda Bonín que el sector pesquero ya está exento de impuestos al comprar gasóleo, pero pide un precio estable de éste durante todo el año.

Afirma el presidente de las Cofradías de Pescadores de Baleares que el sector sigue negociando con el Gobierno establecer una tarifa estable del gasóleo durante todo el año, ayudas directas a la flota pesquera y exoneraciones en los pagos a la seguridad social, aunque desconfía de las reuniones que se han convertido en una "liturgia".

La flota pesquera de Baleares de momento no prevé paros por el alza del combustible, aunque admite que el precio final del producto lleva semanas subiendo por la propia lógica de la oferta y la demanda en las islas. Los precios del pescado y del marisco llevan semanas subiendo en Baleares, desde antes del comienzo de la guerra en Ucrania, según explica Domingo Bonín en Onda Cero Mallorca.

En esta entrevista concedida al programa MÁS DE UNO MALLORCA este pescador recientemente jubilado explica por qué el sector está en peligro en Baleares y qué puede ocurrir en los próximos años, aunque niega el peligro de desabastecimiento y anima a consumir producto de lonja de temporada.