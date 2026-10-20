Rosario Sánchez (PSIB): “Sorprende que la medida estrella de Prohens en vivienda es volver al ITS"

La vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, ha considerado que el discurso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha sido "triste" y de "mala estudiante" que "pone excusas de por qué no ha afrontado los retos de Baleares".

Así se ha expresado la socialista en una rueda de prensa después de la primera sesión del Debate de Política General en el que Prohens ha anunciado cambios en la ley para destinar a la emergencia habitacional recursos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Sánchez ha valorado el discurso de Prohens a ocho meses de las elecciones municipales y autonómicas a las que ella misma se presenta como candidata del PSIB a presidir el Govern y rivalizará con Prohens.

Sobre esta cuestión, Sánchez ha señalado que "la medida estrella de vivienda es volver a poner una medida que ella misma derogó". A su parecer, si se hubiera hecho en esta legislatura se podría haber invertido 120 millones de euros en construir vivienda pública. "Ha certificado su propio fracaso", ha añadido.

En materia turística, la también candidata a la presidencia del Govern ha reprochado a Prohens que haya anunciado Plan de Industria al final de la legislatura, así como la climatización de los centros educativos. También ha criticado las políticas en materia de salud, al considerar que hay "más listas de espera que nunca" a pesar de contar con un presupuesto "brutal".

Sánchez ha aprovechado para reivindicar al PSIB como la "alternativa" a este modelo. "Estoy absolutamente convenida de que con trabajo y con voluntad política es posible revertir los retos estructurales que tienen las Islas", ha subrayado. En este sentido, ha remarcado que "es posible" limitar los precios del alquiler, frenar la especulación, fomentar la construcción de vivienda pública, diversificar el modelo económico, ordenar la actividad turística y disminuir la presión sobre el territorio.

Con todo, ha considerado que la primera sesión del Debate de Política General se ha visto a "una presidenta agotada, sin ganas de trabajar, sin compromiso para la gente de estas Islas y sin un proyecto".