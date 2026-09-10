Los restauradores de Mallorca alertan del "peor arranque de septiembre que se recuerda"

La patronal Restauración Mallorca CAEB, en un comunicado, ha asegurado que en el sector "se han encendido las alarmas" después de que las dos últimas semanas de agosto "tampoco consiguieran remontar" las dos primeras.

El comportamiento de estos últimos días, han afirmado los restauradores, preocupa especialmente porque "rompe con una tendencia históricamente favorable" en septiembre, tradicionalmente favorecido por la llegada de un perfil de visitante "que evita las mayores concentraciones turísticas de julio y agosto y al que se presupone una mayor capacidad de gasto".

"Las dos últimas semanas de agosto fueron malas y peores que las del año pasado. Esperábamos recuperar, pero no ha sucedido. Lo que realmente nos preocupa ahora es el inicio de septiembre. En restauración no recordamos una primera semana tan mala", ha dicho el presidente de Restauración Mallorca CAEB, Juan Miguel Ferrer.

Para la patronal, el problema "vuelve a estar menos en el número de personas que llegan a Mallorca que en su capacidad y disposición para gastar una vez en destino". Una circunstancia sobre la que el sector lleva tiempo alertando y que obliga, según Ferrer, a "diferenciar entre afluencia turística y rentabilidad empresarial".

"Lo que estamos viendo en estos primeros días de septiembre nos sorprende especialmente por el perfil de cliente que tradicionalmente visita Mallorca en estas fechas. Suele ser un visitante con buen poder adquisitivo, que precisamente elige septiembre para alejarse de las masificaciones de julio y agosto. Este año esa capacidad de gasto no se está trasladando a los restaurantes como esperábamos", ha insistido el empresario.