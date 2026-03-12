Los 'rent a car' creen que las limitaciones de entrada de vehículos en Baleares "criminalizan" al sector

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval) ha considerado que las limitaciones de entrada de vehículos en Baleares, que están en marcha en Eivissa y Formentera y en tramitación en Mallorca y Menorca, son medidas que "criminalizan" al sector de los 'rent a car'.

Así lo ha señalado el presidente ejecutivo de la patronal, Juan Luis Barahona, durante un desayuno informativo celebrado la mañana de este jueves en Madrid. Además de abordar cuestiones como las cuotas obligatorias de vehículos eléctricos a las flotas corporativas, Barahona se ha detenido en las normativas que limitan la entrada de vehículos en el archipiélago.

El líder de los 'rent a car' ha considerado que estas limitaciones atentan contra "la libertad de movimiento, un derecho fundamental que no debe restringirse" y que pone "en la diana" a un sector que ha considerado "imprescindible para la economía del país". "Las imposiciones unilaterales llevadas a cabo desde el Govern y los consell son perjudiciales para la imagen del país, teniendo en cuenta que la mayor parte de la aportación al PIB procede de estos dos sectores: el turismo y la automoción", ha criticado.

A su parecer, estas normativas "criminalizan" a los 'rent a car' al vincularlos con una supuesta "interferencia en la vida de la población en lugares turísticos, cuando la realidad es que desde las administraciones no se llevan a un ritmo adecuado medidas reales y efectivas como de mejora del transporte público o de las infraestructuras".

Barahona se ha referido específicamente al caso de Eivissa y ha criticado "el retraso en la aprobación del texto definitivo que regulará el sistema y fijará la cuota final que permitirá a las compañías presentar sus solicitudes".

"El Consell todavía tiene que valorar y adjudicar dichas peticiones, por lo que, a nivel logístico y operativo, los plazos van ya con un retraso considerable. Esta demora, en plena planificación de la temporada alta, supone por sí misma un perjuicio directo para la industria", ha concluido.