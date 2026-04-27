Mallorca, ante el reto del turismo chino: "Hay que sembrar ahora o perderemos el control"

Mallorca tiene una oportunidad real con el turismo chino, pero corre el riesgo de llegar tarde. Esa fue la conclusión más repetida en la jornada sobre negocios y turismo entre España y China celebrada este lunes en la Facultad de Turismo de la UIB, organizada junto a la Comandancia General de Baleares.

Expertos en geopolítica, directivos hoteleros y representantes de la comunidad china en Baleares coincidieron en que el turista chino ha cambiado: los grandes grupos organizados dejan paso a un viajero más individual que busca experiencias y que, solo en 2025, generó 150 millones de desplazamientos internacionales. Un mercado enorme en el que Mallorca sigue siendo prácticamente desconocida.

El director del hotel Valparaíso, Toni Ferrer, fue claro al respecto: posicionarse en China requiere años de trabajo y una mentalidad completamente diferente a la occidental. "Necesitas paciencia. Es una cosa que hay que ir sembrando y sembrando para luego, dentro de unos cuantos años, poder recoger", explicó.

El presidente de la Asociación China de Baleares, Fang Ji, advirtió de que si las instituciones no toman la iniciativa pronto, el destino perderá la capacidad de elegir qué tipo de turista chino quiere atraer. "Debemos ser los primeros en poner una huella en China, no esperar", subrayó.

Una buena noticia, sin embargo, es que el perfil del turista chino actual encaja bien con lo que Mallorca ofrece. Ignacio Martín, Managing Director para Asia Pacífico de Meliá Hotels International, destacó que el viajero chino joven ya no busca solo su propia gastronomía: "Lo que quiere es probar la nuestra. Por eso viene aquí".