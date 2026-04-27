Los médicos de Baleares vuelven a la huelga ante la falta de acuerdo por el Estatuto Marco

El Sindicado Médico de Baleares (Simebal-CESM) mantiene la huelga prevista para esta semana, del 27 al 30 de abril, contra el borrador del Estatuto Marco ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad.

Los paros, los terceros en lo que va de año, se mantienen tras las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio en relación con las reivindicaciones del Comité de Huelga, centradas en la consecución de unas condiciones laborales dignas para los médicos y la garantía de una sanidad pública de sanidad, ha señalado Simebal en una nota de prensa.

Como en las otras huelgas, han convocado concentraciones, en línea con las impulsadas por el Comité de Huelga a nivel nacional. En las Islas, bajo el lema 'Sin médicos no hay sanidad', el colectivo protestará este miércoles, 29 de abril, en Eivissa y en Palma a las 17.00 y 18.00 horas, respectivamente.

Del mismo modo, durante los cuatro días de paros se realizarán concentraciones a las 08.30 horas en los distintos hospitales del archipiélago.

Simebal ha subrayado que se trata de "un momento clave para el futuro de la profesión médica y para el futuro del sistema de salud nacional de calidad" y ha apelado al "apoyo e implicación" tanto de los profesionales sanitarios como de la ciudadanía.

SERVICIOS MÍNIMOS

El IbSalut ha establecido los servicios mínimos acordados en relación con la tercera semana de huelga médica contra la reforma del estatuto marco propuesta por el Ministerio de Sanidad.

La huelga empezará a las 00.00 horas del lunes y terminará a las 23.59 horas del jueves, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

En aquellos centros en los que haya varios turnos, el comienzo del paro será en el primer turno de día 27 y finalizará una vez terminado el último turno, aunque se prolongue después de las 23.59 horas del jueves.

Los servicios mínimos que se han establecido en atención hospitalaria son los que se prevén para atender la asistencia sanitaria en días festivos.

En las especialidades médicas que tengan pacientes ingresados y en los servicios centrales que deban atender pacientes hospitalizados, se aumentará un especialista por servicio médico, en turno de mañana, respecto de los previstos para los días festivos. La única excepción será en el caso del servicio de anestesia que se aumentará, en turno de mañana, con dos especialistas.

En los servicios asistenciales que no hagan guardias en días festivos se garantizará la presencia de un facultativo en turno de mañana.

Respecto a los servicios centrales, se garantizará la actividad con la presencia del 30% del personal que presta la actividad ordinaria, excepto en el servicio de radiofísica, que será de un 50%.

En el servicio de hematología y hemoterapia se garantizará la actividad con la presencia del 50% del personal que presta la actividad ordinaria.

En los servicios hospitalarios considerados actividad urgente o crítica se prestará el 100% de la asistencia para garantizar la actividad programada y la continuidad de los tratamientos en curso.

Es el caso de los servicios en los que se presta una asistencia vital, como oncología y hematología médica y radioterápica, cirugía oncológica, urgencias, diálisis, hospital de día y farmacia hospitalaria.

En relación con el resto de servicios, también se garantizará la actividad que asegure la debida rotación de pacientes hospitalizados. Se fijarán servicios mínimos de guardia localizada en el mismo número de efectivos que ordinariamente tienen asignada dicha actividad en aquellos centros y servicios en que existe esta modalidad de prestación de servicios.

Estos profesionales garantizarán la debida atención sanitaria en casos de extraordinaria urgencia sobrevenida que no pueda ser asumida por el personal disponible en este momento.

Por lo que respecta a la atención primera, en el turno de mañana, entre los días 27 y 30, de las 8.00 a las 15.00 horas, habrá un médico y un pediatra por centro de salud. En aquellos centros con más de 20.500 tarjetas sanitarias debe haber dos médicos y un pediatra.

En cuanto al turno de tarde, entre las 15.00 y las 20.00 horas, deberá haber un médico y un pediatra, en caso de que lo haya. En cuanto al turno de atención continuada (PAC), de las 15.00 a las 23.59 horas, del 27 al 30 de febrero, deben estar todos los médicos y pediatras que prestan atención continuada.

En los servicios de urgencias y emergencias como el SUAP y el 061, dada su naturaleza y la de los servicios que prestan, la cobertura debe ser del 100% en todos los servicios sanitarios.

El personal MIR, dadas las características específicas de su relación laboral, no tendrán servicios mínimos.