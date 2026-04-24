El Govern "no contribuirá" al debate de la "prioridad nacional" y se aferra a los límites ya pactados con Vox

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha asegurado que el Ejecutivo no "contribuirá" al debate nacional generado por el concepto de "prioridad nacional" planteado por Vox, recordando ciertas medidas ya pactadas con este partido.

"Como interpretamos nosotros esta cuestión, que creo que es sentido común, es priorizar a la gente de aquí", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, tras ser preguntado por este tema.

Así, ha subrayado que el "concepto que maneja Baleares" es exigir tres años de residencia legal para acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga) y a la renta de emancipación, una cuestión pactada hace tiempo con los de Santiago Abascal, así como cinco años para acceder a una vivienda pública.

Preguntado por la iniciativa que Vox ha llevado al Parlament para exigir al Gobierno que "garantice la prioridad nacional", Costa ha señalado que si va "en los términos" que entiende el Govern, la apoyarán, aunque no ha aclarado cuál será su postura argumentando que no ha leído al detalle la propuesta.

En esta línea, la consellera de Familias, Atención a la Dependencia y Bienestar Social, Sandra Fernández, ha apuntado que "más allá del debate de los conceptos", el Govern "se queda con aquellas medidas que sí que son efectivas y que se pueden aplicar".