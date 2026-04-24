Palma se convierte la semana que viene en la capital mundial de la náutica con Palma International Boat Show

El Palma International Boat Show celebra su 42ª edición del 29 de abril al 2 de mayo en el Moll Vell de Palma, con más de 600 embarcaciones, más de 300 expositores y una novedad importante: por primera vez el salón se amplía hasta Marina Port de Mallorca, donde se expondrán veleros de hasta 60 metros de eslora, una cifra nunca vista en esta feria. El año pasado el salón superó los 30.000 visitantes y generó más de 20 millones de euros de impacto económico directo.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sánchez San Pedro, ha subrayado que el sector náutico de las islas da empleo a más de 5.000 personas solo en náutica de recreo, y ha destacado el trabajo conjunto de instituciones y sector privado a lo largo de 42 ediciones. "El ciudadano de Baleares tiene que sentirse orgulloso de que Palma sea el foco de la náutica internacional", ha afirmado.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, ha enmarcado el salón en el ambicioso plan de transformación del puerto de Palma, que refuerza la apuesta por el sector de reparaciones y refit como referente internacional. "La náutica es industria estratégica para Baleares, con un impacto directo en la economía, el empleo cualificado y la producción internacional de nuestras islas", ha señalado.

Desde el sector privado, la presidenta de la Balearic Jet Broker Association, Marta Iglesias, ha destacado que las dos zonas de exposición de superyates están completas, con unos 40 yates en lista de espera, y que la eslora media de los barcos presentados sigue creciendo. "Ya no somos un sitio del que de vez en cuando alguien habla, sino que ya quieren venir todos", ha afirmado.

En cuanto a las novedades, este año el salón contará con la presentación mundial del modelo Iyach I7, la presentación estatal de la moto acuática eléctrica Taiga Orca y, como gran atractivo, el primer barco de recreo construido en España propulsado por hidrógeno, el Damna Blue. El espacio de innovación ya está completo con empresas del sector que presentarán proyectos en sostenibilidad e inteligencia artificial aplicada a la náutica.

De forma complementaria, el Balearic Marine Cluster celebra los días 28 y 29 de abril el Mediterranean Superyacht Forum en el Auditorium de Palma, con 260 profesionales del sector de todo el mundo, un 10% más que el año pasado, el 45% procedentes del extranjero. Su presidente, Guillermo García, ha resumido la visión del evento: "El Boat Show representa lo que somos hoy como industria. El Forum representa lo que queremos ser mañana."