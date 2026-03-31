El Colegio Luis Vives logra dos reconocimientos internacionales en el Change the World Model United Nations celebrado en Nueva York

El Colegio Luis Vives regresa de Nueva York con un destacado resultado en el Change the World Model United Nations (CWMUN), uno de los encuentros de debate estudiantil más importantes del mundo, donde sus alumnos lograron dos premios en diferentes comités tras cuatro días de intensas sesiones diplomáticas.

Programa oficial Debate de las Naciones Unidas en inglés CWMUN

El certamen, que cada año convierte Nueva York en un laboratorio de diplomacia juvenil, reunió en esta edición a miles de jóvenes en torno a líderes internacionales, académicos y expertos en política global. Los temas a tratados este año han sido:

-Reforma del multilateralismo en las relaciones diplomáticas y el modelo de Naciones Unidas

-La automatización con I.A. y el desequilibrio económico de los países

-Sanidad Global ve Seguridad Global en materia de intercambio de datos clínicos privados

-Acciones a emprender frente a países que no colaboran con el impacto del cambio climático

El equipo del Luis Vives fue premiado por su desempeño en dos comités distintos, consolidando su trayectoria en competiciones internacionales de debate.

En dicho Modelo parlamentario han participado más de 1.500 alumnos/as de Secundaria de todo el mundo repartidos entre 12 Comisiones de trabajo.

Este año el Luis Vives ha representado a los Países Bajos en 7 comisiones diferentes.

El Colegio Luis Vives ha obtenido dos premios debido a la calidad de su debate en las jornadas CWMUN. Los alumnos/as galardonados han sido:

-Comité UNDP Marina Quintans y Lucas Rosselló

-Comité UNIDO Sofía Micheletti, Marcos Barrameda y María Barceló.

El Colegio Luis Vives ha regresado de Nueva York con un destacado resultado en el Change the World Model United Nations (CWMUN) | Colegio Luis Vives

Desde el centro educativo, se ha destacado el “alto nivel de compromiso, preparación y madurez” demostrado por la delegación, que vuelve a situar al Colegio Luis Vives entre los referentes nacionales en este tipo de programas formativos. ¡Enhorabuena a todo el equipo de debate!