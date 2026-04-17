El PSIB-PSOE exige "disculpas" a aquellos que "han difamado" a Armengol tras el informe de la UCO

El PSIB-PSOE ha exigido "disculpas a quien ha difamado" a la secretaria general de la formación y presidenta del Congreso, Francina Armengol, al considerar que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación de mascarillas por parte del Govern que presidía "acredita que la contratación de mascarillas se hizo de forma correcta".

"El informe confirma que Armengol nunca dio instrucciones para contratar ninguna empresa y que el único interés que hubo fue el de proteger a la gente de las Islas y siempre, sin excepción, las decisiones las tomaron los técnicos", ha señalado el PSIB en una nota de prensa.

La secretaria general ha subrayado que el informe "confirma plenamente" todo lo que ha explicado durante estos dos años y que el Govern actuó "siempre de forma valiente, transparente y comprometida con el interés general de la ciudadanía".

Según Armengol, ni cuando se compró material sanitario, ni cuando se descartó "fue por ninguna orden política", sino que fue de acuerdo con "criterios absolutamente técnicos de los técnicos del Servicio de Salud". "También se confirma que plenamente que nunca, ni yo ni nadie de mi Govern, dio una orden política para contratar con una empresa o con otro", ha insistido, agregando que "todo se hizo bajo la normativa y legalidad existente".

"Sufrimos una situación terrible con una pandemia sanitaria terrible, y luché y continuaré luchando toda mi vida contra la corrupción política. Por tanto, si algunos hicieron negocio de forma ilegítima en el momento más difícil que ha pasado España, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos", ha zanjado.