Un profesor de un instituto de Mallorca, detenido por tocamientos a una alumna

La Guardia Civil ha detenido a un profesor de un instituto de Artà, en Mallorca, por supuestos tocamientos a una alumna.

La denuncia por un presunto delito de agresión sexual y el posterior arresto al docente ocurrieron a finales del mes de marzo, según ha publicado este miércoles el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

La víctima es una estudiante de cuarto de ESO que denunció al docente por realizarle tocamientos en su despacho. El profesor reconoce que abrazó a la menor, pero asegura que fue para tranquilizarla porque estaba nerviosa por las notas… La Conselleria de educación ha suspendido al hombre hasta final de curso.