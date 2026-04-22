SUCESOS

Un profesor de un instituto de Mallorca, detenido por tocamientos a una alumna

La denuncia por un presunto delito de agresión sexual y el posterior arresto al docente ocurrieron a finales del mes de marzo.

Europa Press | María Cortès

Mallorca |

Imagen de archivo de un aula.
Imagen de archivo de un aula. | GVA EDUCACIÓ

La Guardia Civil ha detenido a un profesor de un instituto de Artà, en Mallorca, por supuestos tocamientos a una alumna.

La denuncia por un presunto delito de agresión sexual y el posterior arresto al docente ocurrieron a finales del mes de marzo, según ha publicado este miércoles el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

La víctima es una estudiante de cuarto de ESO que denunció al docente por realizarle tocamientos en su despacho. El profesor reconoce que abrazó a la menor, pero asegura que fue para tranquilizarla porque estaba nerviosa por las notas… La Conselleria de educación ha suspendido al hombre hasta final de curso.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer