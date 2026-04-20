Manuel Aguilera sobre los bombardeos en Mallorca: “Ya llega la hora de contarlo todo: hay que hacer justicia con ambos bandos”

El periodista, historiador y profesor del CESAG Manuel Aguilera pone el foco en una de las páginas menos conocidas de la Guerra Civil en Baleares: los bombardeos aéreos sobre Mallorca en los primeros compases del conflicto. Lo hace en su último libro, Mallorca en llamas, Premio Mallorca de Ensayo 2025, donde documenta lo que define como “el primer terror aéreo” sufrido en la isla. El historiador rescata así a las víctimas civiles de los primeros bombardeos de la Guerra Civil en la isla, un episodio poco estudiado y contado.

Según explica en una entrevista concedida al programa Más de uno Mallorca de Onda Cero, en el inicio de la guerra el dominio aéreo republicano permitió ejecutar una estrategia de bombardeos sistemáticos con el objetivo de forzar la rendición de la Mallorca sublevada. Sin embargo, su investigación revela que el impacto fue mayoritariamente civil. “He analizado dónde cayeron las bombas y la mayoría lo hicieron en zonas comerciales y barrios sin objetivos militares”, señala, contando casi un centenar de muertos en total.

En apenas un mes, Mallorca fue bombardeada 46 veces, con un balance total durante la guerra de 97 muertos y cerca de 300 heridos. Muchas de las víctimas fueron mujeres y niños, en un contexto en el que la población aún no sabía cómo protegerse de ataques aéreos. “La gente salía a la calle a ver los aviones porque era algo completamente nuevo”, apunta, pero sin defensa aérea ni medidas de autoprotección.

Aguilera subraya, además, el desconocimiento generalizado sobre estos hechos, incluso entre especialistas. “Un referente nacional de la Guerra Civil me preguntó sorprendido si Mallorca había sido bombardeada”, relata, evidenciando el escaso peso que ha tenido la historia de Baleares en el relato global de la Guerra Civil.

Más allá del caso concreto de los bombardeos, el historiador defiende la necesidad de ampliar la mirada sobre la memoria histórica. A su juicio, durante décadas se ha tendido a ofrecer visiones parciales, primero desde la dictadura y después desde otras perspectivas. “Durante años se contó solo una parte de la historia y luego la otra. Creo que ya toca contarlo todo, sin odio”, afirma, insistiendo en la importancia de reconocer a todas las víctimas.

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Su trabajo recoge testimonios directos de familiares —24 entrevistas— que, en muchos casos, nunca habían sido escuchados. “Hay personas que me han dicho que soy el primero en preguntarles 90 años después”, explica. Para Aguilera, recuperar esas historias no solo es un ejercicio de memoria, sino también una herramienta para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.