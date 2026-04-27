El impacto económico del Palma International Boat Show podría superar los 20 millones de euros

LEER MÁS Palma se convierte la semana que viene en la capital mundial de la náutica con Palma International Boat Show

El Palma International Boat Show se celebrará del 29 de abril al 2 de mayo en el Moll Vell del puerto de Palma con la participación de más de 300 empresas y cerca de 600 embarcaciones, en una edición que vuelve a situar a Mallorca en el centro del sector náutico internacional. Por este motivo, este lunes en el programa 'Más de Uno Mallorca' nos han acompañado el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el director de la feria, Chema Sanz.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el salón se ha consolidado como uno de los principales escaparates del Mediterráneo, tanto para profesionales como para inversores. El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha subrayado que la cita “no solo posiciona, sino que consolida a Baleares como referente internacional”.

El director del evento, Chema Sans, ha destacado la dimensión de la feria, que presenta desde embarcaciones de pequeña eslora hasta grandes yates y veleros de más de 60 metros. Además, incluye una destacada oferta de "innovación, sostenibilidad, equipamiento y servicios auxiliares". El salón refleja la fortaleza del sector náutico balear, que cuenta con más de mil empresas y genera unos 5.000 empleos directos, especialmente en actividades de mantenimiento y reparación, uno de los segmentos con mayor crecimiento.

En términos económicos, el evento supone también un importante impulso para la isla. Según los datos de la organización, en la pasada edición se registraron unos 30.000 visitantes, de los cuales cerca de 7.000 eran turistas, con un impacto directo superior a los 20 millones de euros en sectores como la hostelería, el transporte y la restauración.

Además de la exposición, el programa incluye presentaciones, charlas y encuentros profesionales, como el Superyacht Forum, consolidando el salón como una plataforma clave para la innovación y la proyección internacional de la industria náutica.