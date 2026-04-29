El Palma International Boat Show arranca en el Moll Vell con expositores de todo el mundo.

El sector náutico de Baleares se ha convertido "en una de las principales fortalezas de la economía de la Comunidad". Así lo ha destacado la Presidenta del Govern, Marga Prohens, con motivo de la inauguración del Palma International Boat Show que este año podría generar un impacto económico de más de 20 millones de euros.

La edición número 42 del Palma International Boat Show ha arrancado este miércoles en el Moll Vell con una destacada presencia institucional y buenas sensaciones de los expositores llegados de diferentes países del mundo.

Más de 300 empresas participan en esta edición, que reúne cerca de 600 embarcaciones, desde pequeños barcos hasta veleros de gran eslora. La inauguración oficial ha estado presidida por el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, dando inicio a una cita clave para el sector náutico en Baleares, que vuelve a posicionar a la comunidad como un referente del sector.

El puerto de la capital balear ha registrado una notable afluencia de visitantes, en un ambiente marcado por la actividad comercial y el networking, según han explicado en los micrófonos de Onda Cero los expositores, que confían en que este año la feria sea un gran éxito, con la asistencia de profesionales de todas las partes del mundo.

La feria, que se celebra hasta el sábado, refuerza el posicionamiento de Palma como uno de los principales referentes internacionales de la industria náutica