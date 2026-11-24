El incendio forestal declarado el domingo en Formentor ha quedado estabilizado a las nueve de la mañana de este martes, después de afectar a unas 268 hectáreas de carrizo y pinar, según la última actualización de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Pese a esta evolución favorable, los equipos de extinción continúan trabajando en la zona para asegurar el perímetro y evitar posibles reactivaciones. El dispositivo desplegado cuenta con dos medios aéreos, cuatro vehículos autobomba, 30 bomberos forestales —entre ellos tres técnicos— y cuatro agentes de medio ambiente.

Durante la noche, un retén ha permanecido en la zona realizando tareas de vigilancia y control, mientras que los medios aéreos se han reincorporado a primera hora de este martes.

El fuego se declaró poco antes de las nueve y media de la noche del domingo en una zona de pinar situada detrás de unos viñedos, junto a la carretera que conduce al faro de Formentor. Las fuertes rachas de viento registradas durante la noche del domingo al lunes favorecieron su rápida propagación en dos frentes.

La Conselleria cifra ahora en unas 268 hectáreas la superficie afectada y mantiene el incendio con una gravedad potencial de nivel cero.