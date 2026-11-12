La prórroga de los alquileres podría ahorrar hasta 10.090 euros al año a los hogares de Baleares

Los hogares inquilinos de les Illes Balears podrían ahorrar una mediana de 10.090 euros al año si se acogen a la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler prevista en la nueva normativa de vivienda. La cifra, calculada por el Ministerio de Consumo, sitúa a las Islas entre los territorios donde el impacto económico de la medida sería mayor, solo por detrás de Málaga.

La normativa permite a los inquilinos solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales, por períodos anuales, en los contratos de vivienda habitual que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. Para acceder a ella, el arrendatario debe estar al corriente de pago y haberlo estado durante los ocho meses anteriores.

La medida también limita las actualizaciones anuales de renta hasta el 31 de diciembre de 2027. Si el alquiler supera el límite del sistema estatal de índices de precios de referencia, no podrá subir; si no lo supera, y no existe acuerdo entre propietario e inquilino, el incremento máximo será del 2%.

No obstante, según explica el experto inmobiliario Pedro García del Barco, desde que se conoció la medida se han retirado de los portales más del 65% de las viviendas que estaban anunciadas para alquiler de larga duración. Si antes había alrededor de 3.300 propiedades disponibles, ahora solo quedarían unas 1.080: “El impacto sobre los arrendadores ya lo estamos viendo en Baleares. Desde que se publicó en el BOE, se ha retraído la oferta de producto en alquiler de larga duración en más de un 65% de lo que estaba publicitado en los portales inmobiliarios”.

Incentivos a los propietarios

El paquete incluye también bonificaciones fiscales para pequeños propietarios que rebajen el alquiler en más de un 5% al mismo inquilino. En esos casos, la reducción en el IRPF sería del 100%.

Para Del Barco, sin embargo, este incentivo puede no ser "suficiente" para compensar la incertidumbre generada por la norma. Considera que muchos propietarios podrían optar "por vender sus viviendas o retirarlas del mercado de alquiler" en lugar de ponerlas de nuevo a disposición de posibles inquilinos.