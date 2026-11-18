De esta manera se ha posicionado al ser preguntada por los medios sobre la información que se dio a conocer este martes sobre la pareja de la representante socialista, que apuntaba que esta sociedad era fruto de una herencia y se gestionaba junto a otros cuatro miembros de la familia.

Prohens ha criticado que la postura del PSIB sobre este tema se parece a sus actuaciones en la anterior legislatura cuando gobernaba en Baleares y aparecía un escándalo. "Primero decían que no hay tema, después que era un bulo y se atacaba a los medios y después se admitía", ha argumentado.

Así, ha apuntado que, de acuerdo con la legislación estatal de vivienda, esta persona sería un "gran tenedor" pero ha incidido en que ella no le "criminaliza" por este hecho, ni por ejercer el alquiler turístico en suelo rústico.

Sin embargo, sí ha reprochado que el PSIB empezara la campaña electoral señalando a los rentistas y que "confrontara a la sociedad", entre quienes alquilan las casas y los que no tienen casas en propiedad y se ven obligados a alquilar una.

Prohens ha censurado que el PSIB llamara a "combatir" a los rentistas y eliminar el alquiler turístico en las viviendas para que los turistas solo fueran a los hoteles pero también que "atacara" las herencias como de "privilegios" y de "ricos".

"Ayer en una misma declaración defendieron a los rentistas, las herencias y hoy imagino que también defenderán el alquiler turístico", ha ironizado.

Esto ha alegado que se trataría de una "reconversión" para justificar la posición de Sánchez y ha reiterado que ella "no criminaliza" ni a las personas que tienen propiedades, ni las herencias, ni el alquiler turístico pero quien lo tendrá que "encajar" en su discurso será el PSIB.