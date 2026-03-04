Prohens reivindica en la ITB de Berlín a Baleares como destino refugio en plena escalada bélica

La Presidenta del Govern, Marga Prohens reivindica en la ITB de Berlín a Baleares como “destino refugio” en plena incertidumbre internacional. La presidenta del Govern ha defendido que las islas son una destinación segura en un contexto marcado por la guerra entre Irán y Estados Unidos y por la volatilidad de los flujos turísticos ante las crisis geopolíticas.

En declaraciones a Onda Cero desde la feria de Berlín, Marga Prohens ha reclamado una política turística prudente y rigurosa, basada en datos y no en “filias y fobias”, y ha puesto como ejemplo el comportamiento del mercado alemán, clave para el archipiélago.

La presidenta ha subrayado además el giro hacia una temporada más larga y menos concentrada en verano, con una estrategia de contención en temporada alta que busca “aplanar” el crecimiento desmesurado de años anteriores y avanzar hacia diez meses de actividad turística, con más bienestar para los residentes y empleo más estable ligado también al turismo cultural, deportivo y gastronómico.