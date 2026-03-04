ITB DE BERLÍN 2026

Prohens reivindica en la ITB de Berlín a Baleares como destino refugio en plena escalada bélica

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha aprovechado su presencia en la ITB de Berlín para lanzar un mensaje de calma al sector turístico y reforzar la imagen de Baleares como destino seguro y de confianza para los principales mercados emisores.

Onda Cero Mallorca

Palma |

La Presidenta del Govern, Marga Prohens reivindica en la ITB de Berlín a Baleares como “destino refugio” en plena incertidumbre internacional. La presidenta del Govern ha defendido que las islas son una destinación segura en un contexto marcado por la guerra entre Irán y Estados Unidos y por la volatilidad de los flujos turísticos ante las crisis geopolíticas.

En declaraciones a Onda Cero desde la feria de Berlín, Marga Prohens ha reclamado una política turística prudente y rigurosa, basada en datos y no en “filias y fobias”, y ha puesto como ejemplo el comportamiento del mercado alemán, clave para el archipiélago.

La presidenta ha subrayado además el giro hacia una temporada más larga y menos concentrada en verano, con una estrategia de contención en temporada alta que busca “aplanar” el crecimiento desmesurado de años anteriores y avanzar hacia diez meses de actividad turística, con más bienestar para los residentes y empleo más estable ligado también al turismo cultural, deportivo y gastronómico.

