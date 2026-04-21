Prohens dice que trabajarán para recuperar "hasta el último céntimo" de los millones "robados" en el caso Koldo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que trabajarán para recuperar "hasta el último céntimo" de los 3,7 millones de euros "robados" en la presunta trama de corrupción conocida como el caso Koldo. En declaraciones a los medios de comunicación de Eivissa, Prohens ha lamentado que, en plena pandemia, existía una trama vinculada al PSOE que aprovechó para hacer negocio, siendo "la peor de las corrupciones y de los delitos".

En relación a la expresidenta del Govern, Francina Armengol, Prohens ha criticado que "no sólo fue testigo, sino protagonista" puesto que facilitó los contactos y posibilitó el robo de estos 3,7 millones de euros. Además, el anterior Govern ocultó deliberadamente que las mascarillas eran "falsas" y no servían para proteger en un momento de "desesperación".

Prohens ha recordado que Armengol, tercera autoridad del Estado, ha mentido en varias comisiones e incluso ante el Supremo, negando unos contactos finalmente se ha visto que eran mucho más. "Mis compañeros no me hablan de esta manera. Estamos ante un caso gravísimo. El PSOE de Baleares debería dar explicaciones y, si lo puede evitar, sin mentir", ha concluido.