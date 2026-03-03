Prohens defiende que Baleares es un destino seguro ante un contexto geopolítico internacional "inestable"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido que Baleares y España son un destino seguro dentro de un contexto geopolítico internacional de "inestabilidad", marcado por el ataque de EEUU e Israel a Irán.

"Lo miramos con prudencia, dependerá mucho de la duración o de si esta escalada bélica se extiende a otros territorios, que evidentemente deseamos y esperamos que no sea así", ha subrayado Prohens en la feria turística ITB tras ser preguntada por las consecuencias del conflicto en las Islas.

En este sentido, ha apuntado que dependerá "sobre todo de la duración del conflicto y de cómo pueda afectar hubs internacionales como Doha o Dubai".

Asimismo, ha señalado que las reuniones que el Govern mantendrá esta tarde con turoperadores son "muy importantes" para conocer cómo están las cancelaciones y, sobre todo, "para posicionar Baleares y España como un destino seguro".

"Aplicar el principio de prudencia, a ver qué pasa en las próximas horas", ha señalado, a la vez que ha apostado por hacer una "reflexión" sobre la sensibilidad de la industria turística frente a, a su entender, discursos que defienden que "el turismo siempre ha estado ahí y siempre estará y que por ello no hay que hacer estrategia turística".

Según Prohens, "en 48 horas cambia la situación geopolítica y pueden cambiar los flujos turísticos". Por ello, ha insistido en la imporancia de tener "una estrategia firme y segura".