El precio de la vivienda en Baleares se dispara: casi un 10% más en un año

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares sube un 0,5% en su variación mensual y un 9,9% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en febrero en 5.317 euros/m2, según los datos de Fotocasa.

De este modo, en Baleares el precio medio de una vivienda media de 80 m2 pasa de 387.066 euros a 425.378 euros en febrero de 2025 (38.312 euros de diferencia).

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en 13 de los 14 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa y son Sant Antoni de Portmany (31,2%), Inca (29,2%), Llucmajor (23,0%), Manacor (18,3%), Ciutadella de Menorca (16%), Sant Josep de sa Talaia (13,8%), Son Servera (13,1%), Eivissa (10,7%), Calvià (8,7%), Campos (7,3%), Palma de Mallorca (5,3%), Santa Eulària des Riu (3,5%) y Alcúdia (0,7%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en febrero el orden de las ciudades con un precio es Santa Eulària des Riu con 8.746 euros/m2, Sant Antoni de Portmany con 8.324 euros/m2, Eivissa con 7.612 euros/m2, Andratx con 7.326 euros/m2, Calvià con 7.001 euros/m2, Sant Josep de sa Talaia con 6.899 euros/m2, Campos con 6.765 euros/m2, Palma de Mallorca con 5.159 euros/m2, Ses Salines con 4.953 euros/m2, Alcúdia con 4.333 euros/m2, Capdepera con 4.285 euros/m2, Ciutadella de Menorca con 4.272 euros/m2, Llucmajor con 4.252 euros/m2, Son Servera con 3.929 euros/m2, Maó con 3.590 euros/m2, Manacor con 3.073 euros/m2 e Inca con 2.885 euros/m2.