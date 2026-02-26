La Mostra del Día de Baleares ofrecerá actividades familiares sobre Europa y educación vial en el Parc de la Mar

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, la Mostra se celebrará en el Parc de la Mar de Palma del 27 de febrero al 2 de marzo.

Durante los cuatro días, el estand ‘Europe Direct Illes Balears’, a través de la Fundación Illes Balears Europa, organizará propuestas lúdicas y educativas para dar a conocer la UE. Entre ellas, habrá un juego de identificación de banderas y monumentos europeos, un juego de anillas para acertar países de la Unión y un taller infantil para decorar estrellas inspiradas en la bandera europea. También se repartirá material divulgativo y promocional, como folletos informativos y publicaciones.

Seguridad vial

Además, el viernes, de 10.00 a 14.00 horas, se celebrará una jornada de seguridad vial con 26 agentes de las policías locales de Calvià, Inca, Marratxí, Palma, Pollença, Llucmajor, Lloseta y Alcúdia.

La actividad central será un circuito de educación vial con señalización real, donde los niños podrán circular en bicicleta y aprender normas básicas de circulación en un entorno seguro. Los agentes aportarán bicicletas, cascos y la señalización necesaria.

La jornada se completará con una exposición de vehículos, motocicletas y equipamiento policial para acercar a los asistentes los recursos que utilizan las policías locales en su trabajo diario, y con el parque móvil de tráfico del Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib). También se ofrecerá un taller con gafas de simulación de alcohol y drogas para experimentar, de forma controlada y supervisada, sus efectos sobre la percepción y la coordinación.