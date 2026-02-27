Mallorca apuesta por la artesanía en la feria ITB de Berlín con el objetivo de concienciar a un mercado clave

Mallorca apuesta por la cultura y el producto local en la feria turística ITB de Berlín con el objetivo de concienciar a un mercado clave para la isla con el objetivo de mejorar el producto, subir la categoría del destino y reducir la presión sobre el territorio.

La institución insular se reunirá con los principales turoperadores y agentes del sector turístico alemán, poniendo el foco en la consolidación del mercado alemán y promoviendo el turismo responsable. Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa el conseller insular de Turisme, Guillem Ginard.

El acto principal será el mercado artesano organizado para dar a conocer las raíces y la identidad de Mallorca, con cinco paradas. Además, la isla pretende convertirse en punto de encuentro para el arte contemporáneo con la presentación en Berlín de la feria Art Cologne, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Palma del 9 al 12 de abril, según ha explicado este viernes la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca es Antonia Roca.

Desde el Consell de Mallorca prevén que siga la tendencia de una ligera reducción del mercado alemán en temporada alta, pero esperan que se vea compensado en los meses de invierno.