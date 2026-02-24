ENTREVISTAS

Juan Del Val: "Hay reflexiones que no te haces con 20 años"

Juan del Val, Premio Planeta 2025, pasó por los micros de Onda Cero para hablar de Vera, una historia de amor. El escritor repasó su forma de mirar y escribir, también explicó por qué la historia conecta con tanta gente.

Onda Cero Mallorca

Palma |

Juan del Val pasó por los micros de Onda Cero en Palma para charlar de Vera, una historia de amor, la novela con la que ganó el Premio Planeta 2025. No fue una entrevista “de promo” al uso: habló de por qué esa historia engancha a tanta gente.

La protagonista, Vera tiene cuarenta y tantos años y decide romper con una vida cómoda, pero que ya no le cabe, para empezar de nuevo. Del Val lo explica desde un sitio muy sencillo: llega un momento en el que el tiempo ya no parece infinito y empiezas a hacerte preguntas que a los 20 ni se te pasan por la cabeza.

En la conversación también contó cómo escribe: mucha observación, mucha charla con gente real y un interés claro por lo que pasa por dentro de los personajes. Habló de su etapa de terapia y de esa idea que le “liberó”: si algo es importante de verdad, no hace falta apuntarlo.

Y dejó una pista para más adelante: le gustaría escribir algún día una novela que transcurra en 24 horas, pero es es ya otra historia.

