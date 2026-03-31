Prohens defiende que aprobará las medidas anticrisis solo un mes después y acusa al PSIB de hacer "espectáculo"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado que el Consell de Govern aprobará este miércoles el decreto ley con medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio, un mes después de inicio de la guerra y fruto del diálogo con los sectores.

Así lo ha subrayado Prohens en el pleno de este martes, en el que ha acusado a los socialistas de hacer "espectáculo" con las críticas por su viaje a República Dominicana y Punta Cana, en concreto, dejando una toalla y una crema de sol en su escaño hace dos plenos.

"No me lo dice a la cara porque es un cobarde", le ha reprochado al diputado socialista Iago Negueruela, cuando este ha afirmado que en su pregunta no ha hecho referencia al viaje de la presidenta.

En este sentido, Negueruela ha reclamado la aprobación urgente del decreto ley. "Estaremos a la altura", ha asegurado, afirmando que si el Govern "cumple con su palabra", los socialistas apoyarán las medidas.

También ha preguntado a la presidenta "quién gobierna las Islas", al considerar que es Vox el grupo que marca la agenda. "No son tolerables los discursos de odio que hace Manuela Cañadas", ha criticado, a la vez que ha pedido a Prohens que le ponga "freno".

En este momento del debate, la portavoz de los de Santiago Abascal, Manuela Cañadas, ha pedido intervenir por alusiones. Tras el aval del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, Cañadas ha acusado al socialista de "faltar el respeto" tanto a los ciudadanos como a Prohens.

"Está claro que desde el principio de la legislatura la única oposición real que hay es la de Vox", ha subrayado la portavoz parlamentaria.