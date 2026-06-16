Prohens asegura que habrá restricciones el día del eclipse pero descarta cerrar la Serra de Tramuntana

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que se pondrán restricciones el día del eclipse solar -12 de agosto- para garantizar la seguridad, sobre todo, en la Serra de Tramuntana. En el último pleno de este periodo de sesiones, Prohens ha dejado en manos de los técnicos de la comisión del eclipse decidir de qué manera se reducirán o restringirán los accesos a la Serra.

Igualmente, ha señalado que no comparte el planteamiento de MÉS per Mallorca, que ha mostrado su preocupación por la gran afluencia que se prevé ese día y ha pedido cerrar la Serra un día antes a no residentes o personas que no tengan alojamiento en la zona. "Estoy de acuerdo con el análisis y la preocupación sobre el eclipse", ha afirmado Prohens, agregando que en agosto es cuando las Islas registran la máxima presión humana.

En consecuencia, ha defendido, se constituyó hace prácticamente un año la comisión del eclipse, que se ha avanzado a decisiones que han tomado el Gobierno de España y otras comunidades autónomas. Así, ha defendido que el Govern ha hecho recomendaciones políticas y que serán los técnicos los que decidirán como se materializarán.

"Todas las medidas están encima de la mesa, y una muy clara: la protección de los redientes, la seguridad en la movilidad y la protección de los espacios naturales en días que también hay peligro de fuego", ha explicado. Por su parte, el diputado de MÉS Lluís Apesteguia ha advertido que el fenómeno astrológico se verá desde espacios de gran valor natural que, ha criticado, el Govern "todavía no ha dicho cómo protegerá".

"Más allá de recomendaciones sobre salud visual e intentar que la gente se esparza por el mayor número de lugares posibles, la comisión no ha tomado ninguna medida a la altura de reto", ha lamentado.