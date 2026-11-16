El programa Grans Actius renueva su apuesta por la formación digital con 3.000 plazas para mayores de 55 años

Grans Actius tendrá continuidad durante un curso más gracias a la colaboración de los cuatro consells insulares, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears y el impulso de IB Digital. El programa, que inicialmente tenía prevista su finalización en junio de 2026, vuelve con una oferta de 3.000 plazas, de las que 1.400 ya estaban cubiertas en el momento de la entrevista.

Su directora, Layla Serra, ha destacado la importancia de mantener una formación que responde a una demanda creciente. «El objetivo principal sigue siendo que las personas tengan seguridad, independencia y confianza en ellas mismas a la hora de utilizar el entorno digital», ha explicado.

El curso está dirigido principalmente a mayores de 55 años y aborda cuestiones como la identidad y la huella digital, la banca electrónica, las aplicaciones móviles, las redes sociales y la inteligencia artificial. La ciberseguridad ocupa un lugar destacado, con formación para identificar estafas, detectar posibles fraudes y aprender a proteger los datos personales.

«Si les metemos miedo con el entorno digital, pero al mismo tiempo les obligamos a utilizarlo, tenemos una situación de vulnerabilidad. Hay que darles herramientas para conocerlo», ha advertido Serra.

Luis Garrido, de 71 años, acaba de incorporarse al programa en el centro de s'Escorxador de Palma. Después de apenas dos sesiones, reconoce que la experiencia le está resultando muy positiva. «Me han dejado muy claro que van a ayudarnos a perder el miedo a este tipo de cosas nuevas que salen para los que tenemos una cierta edad».

El alumno recomienda participar y destaca especialmente la cercanía de los formadores. «No hay que tener miedo. Son muy asertivos y tienen una facilidad impresionante para conectar con personas de dos o tres generaciones atrás. Su formación es muy práctica y eso los adultos lo agradecemos».

Garrido también ha explicado cómo consiguió detectar a tiempo un cargo bancario que no reconocía, una experiencia que le ha permitido comprobar la importancia de conocer las herramientas digitales y saber reaccionar ante posibles fraudes. «Hay que perderle el miedo y tener el móvil como un amigo, no como un enemigo», resume.

Las inscripciones se mantienen abiertas hasta completar las plazas disponibles, con grupos repartidos por las cuatro islas y formación gratuita que incluye dispositivos tecnológicos para quienes los necesiten durante las clases.