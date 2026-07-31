Prisión para un profesor de baile de Mallorca por abusos sexuales a varias alumnas menores

Un profesor de baile de Mallorca ha sido detenido y ha ingresado en prisión como presunto autor de abusos sexuales a varias de sus alumnas menores de edad, a las que supuestamente grabó durante estas prácticas y posteriormente difundió el contenido a través de internet.

Según ha adelantado este viernes el diario Última Hora y ha podido confirmar Europa Press, los hechos investigados se remontan, al menos, al mes de marzo de 2026, y el detenido es un hombre de 25 años y nacionalidad española.

Tras ser puesto a disposición judicial, la autoridad competente decretó su ingreso en prisión provisional. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la investigación que, continúa abierta.