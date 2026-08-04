Presidente DO Queso Maó-Menorca: "Mallorca consume casi la mitad de todo el queso Mahón-Menorca que se produce"

El presidente del Consejo Regulador de la DOP Queso Mahón-Menorca, Julio de Olives, destaca en Onda Cero Mallorca el crecimiento de las ventas, el relevo generacional en el campo menorquín y el peso del mercado mallorquín para la denominación de origen.

El queso Mahón-Menorca continúa consolidando su crecimiento. El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, Julio Ramón de Olives, aseguró en 'Más de Uno Mallorca', durante una entrevista realizada desde el Club Náutico de Palma con motivo de la 44º Copa del Rey Mapfre de Vela, que la denominación cerró el último ejercicio con un récord de comercialización de 2,15 millones de kilos, superando ligeramente las cifras del año anterior.

Uno de los datos más destacados es el papel que desempeña Mallorca como principal mercado del producto. "Prácticamente el 47 o el 48% de la producción se consume en Mallorca", explicó De Olives, lo que convierte a la isla en el principal destino del queso elaborado en Menorca.

El presidente del Consejo Regulador destacó que el crecimiento debe ir acompañado de precios que permitan mantener la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y garantizar el futuro del sector. En este sentido, aseguró que el relevo generacional ofrece motivos para el optimismo gracias a la formación que reciben los futuros profesionales en la escuela agraria de Menorca y al interés de nuevos jóvenes por incorporarse al campo.

"Hay vocación y hay relevo", afirmó, aunque recordó que la continuidad del sector depende de que toda la cadena, desde los productores de leche hasta las queserías, pueda trabajar con condiciones económicas competitivas.

"Julio ha sido el mes más cálido desde que existen registros en Baleares"

La delegada de la AEMET en Baleares, María José Guerrero, aseguró en Onda Cero Mallorca que agosto continuará con temperaturas por encima de lo habitual y avanza que, si se mantienen las previsiones, el eclipse solar del 12 de agosto podrá verse con pocas nubes.

El mes de julio de 2026 ya forma parte de la historia climatológica de Baleares. La delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en las islas, María José Guerrero, ha acompañado al presidente de la DO Queso Mahón-Menorca en una tertulia ofrecida en el especial 'Más de Uno Mallorca, desde el Club Náutico de Palma con motivo de la Copa del Rey Mapfre, para reflexionar sobre la emergencia climática y las previsiones que maneja la Aemet.

El archipiélago balear ha registrado el julio más cálido desde que existen registros. "Acabamos de decir adiós al julio más cálido desde que existen registros", afirmó Guerrero, quien explicó que se han batido récords en Menorca, en numerosos observatorios de Mallorca y también en Ibiza. En lugares como Lluc, donde las mediciones comenzaron en 1943, también se ha marcado un nuevo máximo histórico.

La meteoróloga explicó que, aunque en Mallorca solo se han contabilizado oficialmente dos olas de calor durante el mes, la sucesión continuada de jornadas y noches con temperaturas muy elevadas ha provocado una sensación térmica persistente de calor extremo. "Era un día detrás de otro y una noche detrás de otra", resumió.

De cara a agosto, las previsiones tampoco invitan al optimismo. Según adelantó, el mes seguirá siendo más cálido de lo normal, aunque durante los primeros días las máximas descenderán ligeramente hasta situarse entre los 34 y 35 grados antes de volver a subir durante el fin de semana.

Durante la entrevista también se refirió al esperado eclipse solar del próximo 12 de agosto. Con las previsiones disponibles actualmente, señaló que la situación meteorológica apunta a una escasa nubosidad, lo que permitiría observar el fenómeno desde Baleares. No obstante, pidió prudencia porque todavía quedan varios días y el pronóstico deberá ir actualizándose.